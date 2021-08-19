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وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره الكندي الأوضاع في أفغانستان

01:08 ص الخميس 19 أغسطس 2021
وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره الكندي الأوضاع في أفغانستان

أنتوني بلينكن

الولايات المتحدة - (أ ش أ)
بحث أنتوني بلينكن وزيرالخارجية الأمريكي مع نظيره الكندي مارك جارنو الوضع في أفغانستان وجهود نقل المواطنين الأمريكيين والكنديين إضافة إلى المواطنين الأفغان الأكثر ضعفا حفاظا على سلامتهم.
جاء ذلك حسبما أفاد نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء، خلال اتصال هاتفي جرى بين الوزيرين، وأعرب فيه بلينكن عن تقديره العميق لكندا لإعادة توطين 20 ألف مواطن أفغاني معرض للخطر وللتنسيق الكندي المستمر مع الجهود الدولية للتعامل مع الأوضاع بأفغانستان.

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أنتوني بلينكن مارك جارنو أفغانستان وزارة الخارجية الأمريكية

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