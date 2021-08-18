برهم صالح: العراق يمر بمرحلة فاصلة ويحتاج إلى إصلاح شامل

العراق - (أ ش أ)

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، الأربعاء، أن العراق يمر بمرحلة فاصلة ويحتاج إلى إصلاح شامل.

وقال صالح -حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية-: إن "العراق يمر بمرحلة فاصلة ولحظة وطنية فارقة، واستحقاقات ملحة لا تخلو من تحديات جسيمة، منها إنهاء الفساد وترسيخ مرجعية الدولة المقتدرة بسيادة كاملة".

وأضاف، "علينا الاحتكام إلى إرادة الشعب عبر الانتخابات، ويجب ألا نستخف بحجم التحديات التي تكتنف العملية الانتخابية وأن نتعامل مع المخاوف القائمة حولها بجدية عبر حوار وطني لتطمين العراقيين وغلق الثغرات أمام العملية الانتخابية".

وشدد على ضرورة، أن "تكون الانتخابات المسار السلمي للتغيير والإصلاح والخروج بالبلد من أزماته المتراكمة، وهذا لن يتحقق من دون الإرادة الحرة للعراقيين بعيدا عن أي تدخل أو تلاعب، فالشعب مصدر السلطة وأساس الحكم".