وزيرة الداخلية البريطانية تشكك في تعهد طالبان الخاص بالمرأة

لندن - (بي بي سي)

قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل إن النساء والفتيات والأقليات المضطهدة ستشكل غالبية اللاجئين الأفغان في بريطانيا، وشككت بتصريحات الحركة الخاصة بحقوق المرأة ووصفتها بأنها حملة علاقات عامة.

وكانت طالبان قد تعهدت باحترام حقوق النساء بما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، وقالت باتيل في حديث مع بي بي سي إن الحركة لديها تاريخ في قمع النساء، وهذا لن يتغير بين عشية وضحاها.

ورفضت باتيل تقديم إطار زمني لفترة إعادة التوطين لـ20 ألف أفغاني، كما أشارت إلى أن العدد قد يرتفع، لكن لابد من توفير أسس إعادة التوطين في بريطانيا.

ورحبت المنظمات الإنسانية بخطوة الحكومة البريطانية واصفة إياها بالخطوة الإيجابية، لكنها قالت إن الإطار الزمني المحدد بطىء جدا، ويجب توسيع شروط أهلية الحصول على حق اللجوء.

وكان الآلاف من الأفغان يحاولون الفرار من بلادهم عقب سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابل.