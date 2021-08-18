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النقد الدولي: أفغانستان لن تكون قادرة على الوصول لموارد الصندوق

10:52 م الأربعاء 18 أغسطس 2021
النقد الدولي: أفغانستان لن تكون قادرة على الوصول لموارد الصندوق

صندوق النقد الدولي

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن أفغانستان لن تكون قادرة على الوصول إلى موارد الصندوق، بما في ذلك التخصيص الجديد لاحتياطيات حقوق السحب الخاصة.
قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي - في بيان نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية - إن قرار الصندوق يرجع إلى عدم الوضوح بشأن مدى الاعتراف بالحكومة الأفغانية بعد استيلاء حركة طالبان على كابول، مؤكدًا أن قرار صندوق النقد الدولي يسترشد بآراء المجتمع الدولي.

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صندوق النقد الدولي أفغانستان اقتصاد أفغانستان حركة طالبان

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