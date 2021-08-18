أردوغان يستقبل وفدًا إماراتيًا برئاسة مستشار الأمن الوطني

أبوظبي - (د ب أ)

استقبل الرئيس التركي رجب أردوغان اليوم الأربعاء وفدا إماراتيا برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.

وبحث الجانبان، خلال لقائهما في أنقرة، سبل "تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وتركيا خاصة التعاون الاقتصادي والتجاري والفرص الاستثمارية في مجالات النقل والصحة والطاقة بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين".

كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن الشيخ طحنون بن زايد نقل خلال اللقاء إلى الرئيس التركي تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، فيما حمله الرئيس التركي تحياته وتمنياته لهما بدوام الصحة والعافية.