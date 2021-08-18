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رئيس الأركان الأمريكية: لم نتوقع انهيار الجيش الأفغاني في 11 يومًا

09:29 م الأربعاء 18 أغسطس 2021
رئيس الأركان الأمريكية: لم نتوقع انهيار الجيش الأفغاني في 11 يومًا

الجيش الافغاني

وكالات

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي، إن الانهيار السريع للقوات الأفغانية أمام طالبان كان مفاجئا ولم "تتوقعه التقارير الاستخباراتية"، مضيفًا: "لم نتوقع انهيار الجيش الأفغاني في 11 يومًا" حسبما نقلت فضائية "الحرة" الأمريكية.

وتابع ميلي، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن الوضع الأمني حاليًا مستقر وأن بلاده مستعدة لأي تطور يحدث.

وأشار إلى أن عملية الإجلاء من أفغانستان هي الأكبر التي يقوم الجيش الأمريكي، موضحًا أن حركة طالبان تسهل وصول حاملي جواز السفر الأمريكي إلى مطار كابول.

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