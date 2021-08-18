الوزراء الفلسطيني يبحث مع بعثة الصليب الأحمر أوضاع المعتقلين في سجون الاحتلال

فلسطين - (أ ش أ)

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مع رئيسة بعثة الصليب الأحمر في القدس إليس دوبوف، أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتطوير مراكز التوقيف الفلسطينية وفق المعايير الدولية.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال الاجتماع الذي عُقد في مكتبه برام الله، الصليب الأحمر للتدخل من أجل الإفراج عن الأسرى القدامى من سجون الاحتلال، والذين كان من المفترض أن يفرج عنهم ضمن الدفعة الرابعة وفق الاتفاق الذي تراجعت عنه إسرائيل عام 2014.

وأكد اشتية ضرورة أن يتابع الصليب الأحمر الزيادة المطردة في الاعتقالات التي تنفذها قوات الاحتلال في مختلف محافظات الضفة، ومتابعة ظروف الاعتقال وأحوال الأسرى المضربين عن الطعام.

وبحث الجانبان تطوير مراكز التوقيف المؤقتة التابعة للأجهزة الأمنية الفلسطينية لتكون ضمن المعايير الدولية، ومراقبة ومتابعة آليات التعامل مع الموقوفين خلال فترة التحقيق.

وأشار اشتيه إلى تعاون كافة الجهات المعنية وتقديم كافة التسهيلات لعمل بعثة الصليب الأحمر، وأن مراكز الإيقاف مفتوحة للزيارات من قبل بعثة الصليب الأحمر في أي وقت.