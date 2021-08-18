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تونس: تعديل موعد حظر التجوال ليبدأ من منتصف الليل وحتى الخامسة صباحًا

08:57 م الأربعاء 18 أغسطس 2021
تونس: تعديل موعد حظر التجوال ليبدأ من منتصف الليل وحتى الخامسة صباحًا

حظر تجول_ارشيفيه

تونس - (أ ش أ)

قررت السلطات التونسية، تعديل مواعيد حظر التجول لتبدأ من منتصف الليل وحتى الخامسة صباحًا وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء، لمجابهة فيروس كورونا، وذلك بعد أن كان يبدأ من العاشرة مساء وحتى السادسة صباحًا.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، أصدرته اليوم، أن هناك تدابير احترازية سيتم اتخاذها خلال الفترة الراهنة ومنها منع كل التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالأماكن المغلقة مع السماح للأشخاص الذين استكملوا عملية التلقيح ضد كوفيد-19 بحضور التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المفتوحة مع ضرورة تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية المصادق عليها.

كما ذكر البيان أنه يتحتم على أصحاب المطاعم والمقاهي باختلاف أصنافها الإغلاق في تمام الساعة العاشرة ليلا.

كما نص البيان على أنه يتحتم على جميع الوافدين إلى البلاد إظهار نتيجة تحليل سلبي ضد كوفيد-19 لا تتجاوز مدته 72 ساعة من تاريخ إجرائه مع وجوب الخضوع لحجر صحي إجباري لمدة 10 أيام ابتداء من تاريخ الدخول إلى البلاد.

هذا المحتوى من

حظر التجول تونس فيروس كورونا الحجر الصحي

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