البيت الأبيض: بايدن بحث هاتفيًا مع ميركل الوضع في أفغانستان

وكالات

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء اتصالاً هاتفيًا بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وبحثا الوضع في أفغانستان.

وذكر بيان للبيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، أن بايدن وميركل، أشادا بالجهود المستمرة التي يبذلها أفرادهم العسكريون والمدنيون الذين يعملون معًا عن كثب في كابول لإجلاء مواطنيهم والأفغان.

كما أشادا بالمواطنين الأفغان الذين عملوا بلا كلل على مدار العشرين عامًا الماضية لتوفير الأمن وتعزيز السلام وتحقيق السلام.

وناقشا الحاجة إلى التنسيق الوثيق بشأن تقديم المساعدات الإنسانية للأفغان ودعم الدول المجاورة.

واتفقا على مواصلة العمل في هذا الشأن في الاجتماع القادم لقادة مجموعة السبع.