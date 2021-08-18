وزير خارجية ألمانيا: الوضع في مطار كابول لا يزال "فوضويا"

برلين - (د ب أ)

صرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الأربعاء بأن الوضع في مطار العاصمة الأفغانية كابول لا يزال في جزء منه "فوضويًا للغاية".

وفي أعقاب جلسة للجنة إدارة الأزمة التابعة للحكومة الألمانية، قال الوزير الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن " عدد نقاط الوصول إلى المطار محدود، وبحسب معلوماتنا، هناك مئات الأشخاص يحتشدون أمام هذه البوابات، ووصل عددهم عند جزء منها إلى الآلاف، حيث تقع أعمال عنف متكررة".

ورغم ذلك، تتواصل عمليات الإجلاء التي يقوم بها الجيش الألماني لمواطنين ألمان وأفغان تعاونوا مع الجيش ووزارات ألمانية.

وأوضح ماس أن إجمالي عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم وصل إلى نحو 500 شخص، وقال: "نريد أن نواصل هذا الأمر من حيث الكمية في الأيام المقبلة، فنحن نرغب في نقل أكبر عدد ممكن من الأشخاص من أفغانستان إلى مكان آمن".