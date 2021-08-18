بوتين بحث مع رئيس طاجيكستان الوضع في أفغانستان والأمن الإقليمي

روسيا - (أ ش أ)

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين آخر المستجدات على الساحة الأفغانية مع نظيره الطاجيكي إمام علي رحمان في مكالمة هاتفية بين الجانبين.

وأعلن الكرملين، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الأربعاء، أن بوتين ورحمان "تبادلا وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في أفغانستان، وأكدا على أهمية ضمان أمن المدنيين وتطبيع الوضع في هذا البلد في أسرع وقت ممكن بما يخدم مصلحة ضمان الاستقرار الإقليمي".

واتفق الرئيسان على استمرار الاتصالات بين الجهات المختصة في البلدين بهذا الشأن.

كما بحثا التحضيرات لقمتي منظمة شنغهاي للتعاون، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي المزمع عقدهما في عاصمة طاجيكستان دوشنبه.

وجاء الاتصال على خلفية سيطرة حركة "طالبان" على كابول واضطراب الوضع في أفغانستان المحاذية لطاجيكستان، عضو منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تضم أيضا روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان.