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وزير الخارجية الإيطالي يؤكد استمرار عمليات إجلاء مواطني بلاده من أفغانستان

07:40 م الأربعاء 18 أغسطس 2021
وزير الخارجية الإيطالي يؤكد استمرار عمليات إجلاء مواطني بلاده من أفغانستان

وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو

إيطاليا - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، استمرار عمليات إعادة المواطنين الإيطاليين من أفغانستان، مشيرا إلى هبوط طائرة أخرى من كابول، تحمل على متنها مدنيين إيطاليين والأفغان الذين تعاونوا مع المؤسسات الإيطالية.

وشدد دي مايو - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية - على أنه يجب توجيه الشكر لنساء ورجال السلك الدبلوماسي والعسكريين، لجهودهم المستمرة كل يوم على خط المواجهة، مضيفا أن إيطاليا تلعب دورها وتواصل إدارة هذا الوضع المأساوي بأقصى قدر من الالتزام.

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لويجي دي مايو اجلاء الإيطاليين أفغانستان الخارجية الإيطالية حركة طالبان

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