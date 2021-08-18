الاتحاد الأوروبي يدين بيلاروسيا في محادثات بشأن المهاجرين



بروكسل - (د ب أ)

استهدف الاتحاد الأوروبي بيلاروسيا مرة أخرى حيث أجرى الوزراء محادثات اليوم الأربعاء بشأن استقبال عدد كبير من الأشخاص الذين يعبرون الحدود الخارجية للاتحاد في ليتوانيا ولاتفيا وبولندا.

وقال وزير الداخلية السلوفيني أليش هويس، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: "ندين محاولة بيلاروسيا استغلال البشر لأغراض سياسية"، وترأس هويس المؤتمر المنعقد عبر الفيديو مع نظرائه من الدول الأعضاء الأخرى.

وكان رئيس بيلاروسيا أليكسندر لوكاشينكو قد قال في نهاية مايو الماضي إن مينسك لن تمنع المهاجرين من التوجه إلى الاتحاد الأوروبي، ردا على تشديد العقوبات الغربية على الجمهورية السوفيتية سابقا.

ومنذ ذلك الحين، تعاني ليتوانيا بالأخص من تدفق من المهاجرين من الشرق الأوسط عبر الحدود مع بيلاروسيا، ووصل أكثر من 4000 شخص حتى الآن العام الجاري، مقارنة بأقل من 100 في عام 2020 بأكمله، حسبما ذكرت فيلنيوس.

ونشر حرس الحدود الليتواني مقطع فيديو يزعم أنه يظهر قوات الأمن البيلاروسية تدفع 35 مهاجرا عبر الحدود أمس الثلاثاء، ويدخلون الأراضي الليتوانية بأنفسهم في هذه العملية.

واتهمت فيلنيوس مينسك بارتكاب "انتهاكات متكررة لحدود الدولة الليتوانية" في مذكرة تم إرسالها إلى القيادة البيلاروسياية، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الليتوانية اليوم.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيلاروسيا أنه "تم التعبير عن الاحتجاج الشديد على الانتهاكات المتكررة للحدود الليتوانية".

وزار رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي مدينة فيلنيوس والحدود الليتوانية البيلاروسية اليوم الأربعاء. وكتب على موقع تويتر: "الاتحاد الأوروبي متحد في الرد على انتهاك النظام البيلاروسي للقانون الدولي".

وفي الأسابيع القليلة الماضية، شهدت بولندا زيادة مماثلة. وتظهر أرقام وزارة الداخلية الصادرة أمس الثلاثاء أن حوالي 1900 شخص حاولوا عبور الحدود بشكل غير قانوني من بيلاروسيا في أغسطس. وقالت وارسو إن حرس الحدود منعوا 1175 شخصًا من عبور الحدود وتم احتجاز 760 آخرين وتم نقلهم لملاجئ مغلقة.

ووجهت لاتفيا اتهامات مماثلة لمينسك، وأعلنت حالة الطوارئ في أجزاء من البلاد حتى نوفمبر.