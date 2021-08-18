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الجيش اليمني يعلن تحرير مواقع جديدة من قبضة الحوثيين في الجوف

06:10 م الأربعاء 18 أغسطس 2021
الجيش اليمني يعلن تحرير مواقع جديدة من قبضة الحوثيين في الجوف

الجيش الوطني اليمني

صنعاء - (د ب أ)

تمكنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، من تحرير مواقع جديدة من قبضة مسلحي الحوثيين بمحافظة الجوف، شمالي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان صحفي، إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية حررت سلسلة جبال قبيان الاستراتيجية في جبهة القعيف شمالي شرق محافظة الجوف.

وبحسب البيان، فقد دارت معارك عنيفة بين الجانبين، بعد عملية عسكرية نفذتها قوات الجيش "خلفت خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوف المليشيا الحوثية".

ولم يصدر الحوثيون، تعليقا حول هذه الخسائر حتى الآن.

وتتقاسم القوات الحكومية، ومسلحي الحوثي، السيطرة على محافظة الجوف المرتبطة بحدود برية وبحرية مع السعودية، التي تعد واحدة من أكبر المحافظات اليمنية مساحة.

الجيش اليمني الحوثيين مسلحي الحوثيين سلسلة جبال قبيان

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