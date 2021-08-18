Masrawy logo white

قبل لقاء ميركل وبوتين.. برلين تنتقد مجددًا سلوك موسكو في قضية نافالني

05:48 م الأربعاء 18 أغسطس 2021
قبل لقاء ميركل وبوتين.. برلين تنتقد مجددًا سلوك موسكو في قضية نافالني

ميركل وبوتين

برلين - (د ب أ)

جددت الحكومة الألمانية انتقادها لسلوك الحكومة الروسية فيما يتعلق بقضية المعارض الروسي، المعتقل الكسي نافالني، وذلك قبل الزيارة التي تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن تقوم بها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين نهاية الأسبوع الجاري.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الأربعاء: "هذه القضية، التي لم يتم حلها بعد، تمثل عبئا ثقيلا على العلاقات مع روسيا".

واتسمت تصريحات زايبرت بالتحفظ حول ما إذا كان سيتم التوصل إلى حل نهائي للخلاف حول خط نورد ستريم 2 لنقل الغاز الطبيعي الروسي عبر بحر البلطيق خلال زيارة ميركل لموسكو بعد غد الجمعة، ثم للعاصمة الأوكرانية كييف يوم الأحد المقبل.

وتلتقي ميركل بوتين في يوم يوافق الذكرى السنوية الأولى لمحاولة تسميم نافالني.

وذكر زايبرت أن مطالب بلاده فيما يتعلق بهذه القضية لم يتم الاستجابة لها بعد مشيرا إلى أن نافالني تم سجنه في معتقل ظلما وأضاف أنه تم تحريك دعوى قضائية جديدة ضده، وقال إن كل هذه الأمور تؤثر على العلاقات الألمانية الروسية.

الحكومة الروسية الكسي نافالني قضية نافالني أنجيلا ميركل فلاديمير بوتين الحكومة الألمانية روسيا

الخبر التالى:

الجيش اليمني يعلن تحرير مواقع جديدة من قبضة الحوثيين في الجوف

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
112

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

199

متعافون اليوم

285577

إجمالي الإصابات

16630

إجمالي الوفيات

234449

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا