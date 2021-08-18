قبل لقاء ميركل وبوتين.. برلين تنتقد مجددًا سلوك موسكو في قضية نافالني

برلين - (د ب أ)

جددت الحكومة الألمانية انتقادها لسلوك الحكومة الروسية فيما يتعلق بقضية المعارض الروسي، المعتقل الكسي نافالني، وذلك قبل الزيارة التي تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن تقوم بها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين نهاية الأسبوع الجاري.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الأربعاء: "هذه القضية، التي لم يتم حلها بعد، تمثل عبئا ثقيلا على العلاقات مع روسيا".

واتسمت تصريحات زايبرت بالتحفظ حول ما إذا كان سيتم التوصل إلى حل نهائي للخلاف حول خط نورد ستريم 2 لنقل الغاز الطبيعي الروسي عبر بحر البلطيق خلال زيارة ميركل لموسكو بعد غد الجمعة، ثم للعاصمة الأوكرانية كييف يوم الأحد المقبل.

وتلتقي ميركل بوتين في يوم يوافق الذكرى السنوية الأولى لمحاولة تسميم نافالني.

وذكر زايبرت أن مطالب بلاده فيما يتعلق بهذه القضية لم يتم الاستجابة لها بعد مشيرا إلى أن نافالني تم سجنه في معتقل ظلما وأضاف أنه تم تحريك دعوى قضائية جديدة ضده، وقال إن كل هذه الأمور تؤثر على العلاقات الألمانية الروسية.