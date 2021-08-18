الإمارات تكرم عناصر من الجيش لنجاحهم في إجلاء دبلوماسيين إماراتيين من مطار كابول

أبوظبي - (د ب أ)

كرمت الإمارات عناصر من القوات المسلحة الإماراتية لنجاحهم في إجلاء دبلوماسيين إماراتيين من مطار كابول في أفغانستان.

وقلد الفريق الركن عيسى المزروعي، نائب رئيس أركان القوات المسلحة اليوم الأربعاء عددا من أبطال القوات المسلحة "وسام الشجاعة" و "وسام الإمارات العسكري" وذلك "لمواقفهم البطولية خلال أداء عملهم في عملية إجلاء الدبلوماسيين الإماراتيين من مطار كابول في أفغانستان في ظروف قاهرة".

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الفريق المزروعي أعرب عن "اعتزاز وفخر قيادة وشعب الإمارات بأبطالها من منتسبي القوات المسلحة من حماة الوطن على ما يقدمونه لوطنهم وشعبهم من مواقف بطولية وأعمال مشرفة تعكس قيمهم الأصيلة في الشجاعة والعطاء والإخلاص والتفاني".