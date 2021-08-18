منظمة الصحة العالمية: الحاجة للرعاية الطبية تزداد في أفغانستان

جنيف - (د ب أ):

أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء ، أن العيادات في كابول ومدن أفغانية أخرى تشهد المزيد والمزيد من حالات الإسهال وسوء التغذية وارتفاع ضغط الدم وأعراض فيروس كورونا.

بالإضافة إلى ذلك ، تتزايد مضاعفات الحمل. قدمت منظمة الصحة العالمية فريقين صحيين متنقلين ، ولكن تم عرقلة عمل البعثة مرارا وتكرارا بسبب الوضع الأمني.

وبسبب تصاعد وتيرة القتال في الأشهر الاخيرة ، ارتفع عدد الاصابات ذات الصلة بالصراع بشكل كبير.

وفي يوليو الماضي، عالجت 70 عيادة تدعمها منظمة الصحة العالمية ما يقرب من 14 الف شخص ، مقارنة بما يزيد قليلاً عن 4 آلاف شخص في نفس الشهر العام الماضي.

ومع ذلك ، كان من الممكن توفير، من بين أشياء أخرى، الاستعدادات الأكثر ضرورة للرعاية الطبية الأساسية لعدة آلاف من الأشخاص في كابول وهلمند.

وحذر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في القاهرة، والمسؤول عن أفغانستان، من انقطاع المساعدات الإنسانية التي يعتمد عليها ملايين الأفغان.

تأثر النظام الصحي الضعيف بالفعل بشدة جراء القتال الأخير. وبين يناير ونهاية يوليو العام الجاري، تعرضت 26 عيادة لهجمات وقُتل 12 موظفا .