الإمارات ترسل أول طائرة إغاثة إلى إقليم تيجراي الإثيوبي

أبوظبي - (د ب أ):

أرسلت دولة الإمارات وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، أول طائرة تحمل موادا غذائية إلى مدينة مكيلي في إقليم تيجراي الإثيوبي، في إطار دعم الوضع الإنساني والمساعدة في التعامل السريع مع الاحتياجات الإنسانية التي تواجه آلاف المدنيين هناك.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأربعاء، رافق الطائرة الفريق الإماراتي الإنساني الذي أشرف على توزيع الحصص والإمدادات الغذائية، وإجراء المقابلات مع الجهات والمنظمات الدولية لحصر الاحتياجات الإنسانية، وخاصة للفئات الأكثر ضعفاً، مثل النساء والأطفال وكبار السن.

وستعمل دولة الإمارات ، التي تقوم بإرسال 200 طن متري من المواد الغذائية إلى اقليم تيغراي في إثيوبيا ، على دعم الأوضاع الإنسانية في الإقليم بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة، نظراً لمعاناة الإقليم من ظروف النزاع وانتشار فيروس كوفيد-19، وذلك ترجمة لوقوف دولة الإمارات وقيادتها إلى جانب شعب إثيوبيا وكافة شعوب العالم للتغلب على أي أزمة إنسانية.

وقال محمد سالم أحمد مسعد الراشدي سفير الدولة لدى إثيوبيا إن دولة الإمارات تحرص على دعم الأوضاع الإنسانية في إقليم تيجراي، ودعم السكان في ضوء قلة توافر المواد الغذائية.

وأشار إلى أن هذه الشحنة تأتي التزاماً بنهج دولة الإمارات الإنساني الذي لا يتوانى عن تقديم الإغاثة الطارئة إلى الدول والشعوب التي تحتاج إليها.

ومن جانبه قال مايكل دنفورد المدير الإقليمي للبرنامج لشرق أفريقيا ومدير الاستجابة المشتركة لتيجراي إن برنامج الأغذية العالمي يرحب بهذا الدعم السخي من دولة الإمارات العربية المتحدة بتوفير 200 طن متري من الزيت النباتي، وذلك في إطار استجابة البرنامج لأزمة الغذاء في تيجراي.

وأضاف أن البرنامج يعمل على إيصال هذه الشحنة من الزيت النباتي إلى جانب مواد غذائية أخرى بالإضافة إلى الوقود والإمدادات الإنسانية إلى تيجراي براً بأسرع وقت ممكن.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أعربت في بيان سابق عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع الشعب الإثيوبي، وجددت الدعوة إلى الالتزام بتهدئة النزاع والعودة الى الحوار من أجل السلام والاستقرار والوحدة الوطنية.