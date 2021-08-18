بروتوكول تعاون بين مصر وبيلاروسيا للاستفادة من الخبرات الاستثمارية في البورصات السلعية

كتب- محمد سامي:

قام الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بزيارة دولة بيلاروسيا، يرافقه كل من الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ورئيس البورصة المصرية للسلع، والدكتور علاء عز، عضو مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأكد المصيلحي أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين؛ خصوصًا في مجال البورصات السلعية وتنمية وتطوير التجارة الداخلية، خصوصًا أن دولة بيلاروسيا لديها خبرة كبيرة في مجال البورصات السلعية، كما توجد فرصة متميزة للربط مع البورصة السلعية المصرية ‏الناشئة.

وأشار وزير التموين إلى أنه قد تم زيارة مقر بورصة بيلاروسيا ومتحف البورصة السلعية البيلاروسية ومقر وزارة التجارة وتنظيم المنافسة، وعقد لقاءات مع عدد من ‏الوزراء المعنيين خلال الزيارة؛ ومنهم وزير التجارة وتنظيم المنافسة، ورئيس البورصة السلعية البيلاروسية.

ويأتي الهدف الأساسي للزيارة في الاستفادة من خبرتهم الطويلة في مجال البورصات السلعية على مدار 16 عامًا وقد تم الوصول إلى حجم تداول سنوي 2.3 مليار ‏دولار، وكذلك تم عقد اجتماع مع وزير الزراعة لمتابعة زيادة التعاون بين بيلاروسيا وجمهورية مصر العربية في مجال صناعة الألبان وكذلك اللحوم.

وتعتبر البورصات السلعية إحدى الآليات المتميزة لتنمية الصادرات، وكذلك تنويع مصادر المواد ‏الخام ومستلزمات الإنتاج، وتستطيع بها أن تخفض من أسعار السلع من خلال خفض ‏التكاليف، وفي الوقت نفسه تسهم البورصات السلعية في تنمية الصادرات، فضلًا عن أن من مزايا البورصات السلعية الاستثمارات فيها ‏غير محدودة؛ كالاستثمار في الفكر والبشر.

جدير بالذكر أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الطرفَين يهدف إلى نقل التجربة، والخبرات من البورصة السلعية البيلاروسية إلى البورصة السلعية المصرية، وفي نفس الوقت البورصة السلعية المصرية ستكون ‏مرآة للبورصة السلعية البيلاروسية، فستتولى بيلاروسيا الدول الأورو آسيوية ‏لفتح أسواق للشركات المصرية، كما أن مصر ستفتح أسواقًا للشركات البيلا روسية لإفريقيا والدول العربية.‏