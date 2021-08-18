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طالبان تؤكد إقامة نقاط تفتيش حول مطار كابول لـ"حفظ الأمن"

12:21 م الأربعاء 18 أغسطس 2021
طالبان تؤكد إقامة نقاط تفتيش حول مطار كابول لـ"حفظ الأمن"

حركة طالبان

كابول - (د ب أ):

أقام مسلحو حركة طالبان نقاط تفتيش أمنية حول مطار كابول الدولي، ما أثار مخاوف من أن الحركة تعتزم منع المئات من الأفغان من مغادرة البلاد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن مسؤول كبير في طالبان القول إن نقاط التفتيش حول مطار حامد كرزاي الدولي، آخر موقع تحت السيطرة الأمريكية في أفغانستان، تهدف فقط إلى حفظ الأمن ومنع الناس من التدافع، وذلك بعد مقتل عدة أشخاص في مشاهد فوضوية وقعت أمس الأول الاثنين.

وقال المسؤول إن الحركة تسعى لإقناع الناس بالبقاء في أفغانستان، وأضاف في الوقت نفسه أن الحركة لن تمنع أي شخص لديه وثائق سفر سارية من المغادرة على متن رحلات الإجلاء الأمريكية.

كابول 18 آب/أغسطس (د ب أ)- أقام مسلحو حركة طالبان نقاط تفتيش أمنية حول مطار كابول الدولي، ما أثار مخاوف من أن الحركة تعتزم منع المئات من الأفغان من مغادرة البلاد.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن مسؤول كبير في طالبان القول إن نقاط التفتيش حول مطار حامد كرزاي الدولي، آخر موقع تحت السيطرة الأمريكية في أفغانستان، تهدف فقط إلى حفظ الأمن ومنع الناس من التدافع، وذلك بعد مقتل عدة أشخاص في مشاهد فوضوية وقعت أمس الأول الاثنين.
وذكر المسؤول إن الحركة تسعى لإقناع المواطنين بالبقاء في أفغانستان، وأضاف في الوقت نفسه أن الحركة لن تمنع أي شخص لديه وثائق سفر سارية من المغادرة على متن رحلات الإجلاء الأمريكية.

ونقلت وكالة بلومبرج عن مسؤولي دفاع ألمان قولهم في في وقت سابق إن طالبان أغلقت المطار وسمحت بمرور الإجانب فقط.

ومن جهة أخرى ،قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرحلات الجوية المدنية والعسكرية استؤنفت مع مغادرة أكثر من 700 شخص خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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