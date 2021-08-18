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ارتفاع حصيلة قتلى زلزال هاييتي إلى 1941 شخصًا

09:01 ص الأربعاء 18 أغسطس 2021
ارتفاع حصيلة قتلى زلزال هاييتي إلى 1941 شخصًا

أرشيفية

بورت أوبرنس - أ ش أ:

أعلنت وكالة الحماية المدنية في هاييتي ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد يوم السبت الماضي وبلغت شدته 2ر7 درجة على مقياس ريختر، إلى 1941 قتيلا وأكثر من 9900 مصاب.

وذكرت قناة "إن بي سي" الأمريكية اليوم الأربعاء أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قالت إن 2ر1 مليون شخص في هاييتي قد تضرروا جراء الزلزال بينهم 540 ألف طفل، كما تسبب هذا الزلزال في تدمير أكثر من 84 ألف منزل.

وكان مركز المسح الجيولوجي الأمريكي قد أعلن أن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 8 أميال جنوب شرق منطقة "بيتيت ترو دي نيبيس"، وعلى عمق 6 أميال. ​

هذا المحتوى من

Asha
زلزال مدمر هاييتي مقياس ريختر حالات وفاة

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