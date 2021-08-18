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كوريا الجنوبية تُسجل 1805 إصابات جديدة بكورونا

08:01 ص الأربعاء 18 أغسطس 2021
كوريا الجنوبية تُسجل 1805 إصابات جديدة بكورونا

أرشيفية

سول - أ ش أ:

أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء تسجيل 1805 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 228 ألفا و657 إصابة.

وذكرت الوكالة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلي 2178 حالة.​

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