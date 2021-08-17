عناصر طالبان في مدينة ملاهي ومغردون ساخرون: "استراحة مقاتل" (فيديو)

وكالات

أحداث متسارعة شهدتها العاصمة الأفغانية كابول، بعد سيطرت حركة طالبان على المدينة، وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور للحياة في العاصمة بعد اجتياح طالبان لها.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقاطع فيديوهات يظهر أشخاصًا يرتدون زي مشابه لملابس عناصر طالبان، زعموا أنهم عناصر بالحركة.

وتظهر الفيديوهات التي التقطت في مدينة ملاهي، عناصر الحركة وهم يلهون ويلعبون بالألعاب المختلفة في المدينة، ولاقت انتشارًا واسعًا على "تويتر".

وغرد أشخاصًا تعليقًا على الفيديو قال أحدهم ساخرًا: "استراحة مقاتل.. مقاطع متداولة لمسلحي حركة طالبان وهم يستمتعون باللعب في الملاهي بعد سيطرتهم على العاصمة الأفغانية كابول".

استراحة مقاتل..

مقاطع متداولة لمسلحي حركة طالبان وهم يستمتعون باللعب في الملاهي بعد سيطرتهم على العاصمة الأفغانية كابول#أفغانستان pic.twitter.com/I2GQ3LOLUO — أ. عبدالله الأسطل 🇵🇸🌹🇴🇲 (@AbdallahAlsttal) August 17, 2021

وقال آخر: "مقاتلين طالبان في الملاهي بعد قتال 20 سنة"، بينما علق شخصًا قائلاً: "إنتم ليه ظالمين طالبان الارهابية ما هما حلوين اهو وبيلعبوا نفسهم في الملاهي".

إنتم ليه ظالمين #طالبان_الارهابية ما هما حلوين اهو وبيلعبوا نفسهم في الملاهي 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/nzXi5lspdP — ✌️🇪🇬 lina ❤️ لينا 🇪🇬✌️ (@lina_lina18sh) August 16, 2021

ولاقت الفيديوهات والصور المنتشرة تعليقات مختلفة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

فرحة بالانتصار . مجموعة من عناصر طالبان يدخلون مدينة الملاهي في كابل ونادي اللياقة الرياضي . pic.twitter.com/kRMIbi5gHD — عبدالرزاق الحُريري الزهراني (@i7_exk) August 16, 2021

مجموعة من طالبان يتعلمون على الترمبولين في الملاهي لأول مروpic.twitter.com/Zb6qEmUZfC — Screen Mix (@ScreenMix) August 17, 2021

وتأتي سيطرة طالبان السريعة على أفغانستان في أعقاب قرار بايدن سحب القوات الأمريكية منها بعد حرب دامت 20 عامًا.