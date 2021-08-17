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مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يعقد اجتماعًا حول أفغانستان في 24 أغسطس

10:33 م الثلاثاء 17 أغسطس 2021
مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يعقد اجتماعًا حول أفغانستان في 24 أغسطس

مجلس حقوق الإنسان

وكالات

أعلن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن اجتماعًا حول أفغانستان في 24 أغسطس الجاري، حسبما ذكرت "فرانس برس".

هذا وأعلنت حركة طالبان الثلاثاء "عفوًا عامًا" عن كل موظفي الدولة داعية إياهم إلى معاودة العمل بعد يومين من استيلائها على السلطة في أفغانستان إثر هجوم خاطف. إلى ذلك، حثت طالبان النساء على الانضمام إلى حكومتها في محاولة لاحتواء الخوف والقلق لدى الشعب الأفغاني بعد سيطرتها على العاصمة.

وحثت طالبان النساء على الانضمام إلى حكومتها، في محاولة لاحتواء الخوف والقلق خصوصا بعد مشاهد الفوضى التي شهدها مطار كابول بعد سعي آلاف الأشخاص الفرار من العاصمة على متن طائرات الإجلاء الأجنبية.

مجلس حقوق الإنسان فغانستان ركة طالبان لأمم المتحدة

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