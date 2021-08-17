قائد أمريكي يزور مطار كابول ويؤكد أن حماية المدنيين الأمريكيين وشركائهم "أولوية قصوى"

وكالات

زار قائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال فرانك ماكينزي مطار كابول اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقال ماكينزي، إن الفرصة أتيحت له لتقييم الوضع في مطار كابول والتواصل مع القادة العسكريين الأمريكيين على الأرض.

وتابع أن مطار كابول آمن ومفتوح الآن للحركة الجوية المدنية التي تعمل بموجب قواعد الطيران، مشيرًا إلى أن حماية المدنيين الأمريكيين وشركائنا هي أولوية قصوى وسنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان انسحاب آمن وفعال من أفغانستان.

وأشار إلى أنه أبلغ قادة طالبان إن أي هجوم "علينا سيقابل بقوة ساحقة، وأن حماية المدنيين الأمريكيين وشركائنا أولويتي القصوى وسنتخذ جميع الإجراءات لضمان انسحاب آمن وفعال".