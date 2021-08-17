ألمانيا تعتزم إجراء محادثات مع طالبان حول إجلاء معاوني الجيش

برلين - (د ب أ)

تعتزم الحكومة الألمانية إجراء محادثات مع حركة طالبان حول إجلاء معاوني الجيش الألماني والوزارات الألمانية في أفغانستان.

وأعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الثلاثاء عن إرسال السفير ماركوس بوتسل إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف ماس أن الأمريكيين يعتزمون أيضا إجراء محادثات مع طالبان حول إجلاء المعاونين الأفغان السابقين والحاليين.

وأوضح ماس أن بوتسل سيعمل في محادثاته في الدوحة " على خلق الفرصة من أجل تمكين الموظفين المحليين أيضا من الذهاب إلى المطار".

وأفاد ماس بأن طالبان أنشأت نقاط تفتيش بالقرب من مطار كابول وقصرت المرور إلى المطار على الأجانب فقط.

وذكر ماس أن هناك في الوقت الحالي 180 شخصا في المطار يُنْتظَر إجلاؤهم على متن طائرات تابعة للجيش الألماني.

وقال ماس إن 129 شخصا من 15 دولة توجهوا على متن رحلتي إجلاء إلى أوزبكستان المجاورة.

ووعدت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كارنباور بالعمل لأطول فترة ممكنة في إجلاء أشخاص من أفغانستان.

كان قد تم تعيين بوتسل سفيرا جديدا لألمانيا في كابول منذ فترة طويلة وكان من المنتظر إرساله إلى هناك في الشهر الجاري لكن زحف قوات طالبان كان قد بدأ.