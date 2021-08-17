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إدارة بايدن تجمد مليارات الدولارات من احتياطيات الحكومة الأفغانية

08:55 م الثلاثاء 17 أغسطس 2021
إدارة بايدن تجمد مليارات الدولارات من احتياطيات الحكومة الأفغانية

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ)

جمدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأول الأحد احتياطيات الحكومة الأفغانية المودعة في الحسابات المصرفية الأمريكية، ومنعت طالبان من الوصول إلى مليارات الدولارات الموجودة في المؤسسات الأمريكية، وفقًا لمصدرين مطلعين، لم يتم الكشف عن هويتهما نظرا لمناقشة سياسة الحكومة التي لم يتم الإعلان عنها بعد، حسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست".

وذكرت المصادر أن وزيرة الخزانة جانيت يلين ومسؤولين في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة اتخذوا القرار، وفقا لما أفادت به وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

كما شاركت وزارة الخارجية في مناقشات مطلع الأسبوع الجاري مع مسؤولين في البيت الأبيض يراقبون التطورات.

وقال مسؤول بالإدارة في بيان "لن يتم إتاحة أي أصول في البنك المركزي تمتلكها الحكومة الأفغانية في الولايات المتحدة لطالبان".

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