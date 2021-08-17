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مستشار الأمن القومي الأمريكي: سنرى إن كانت طالبان مستعدة لتكون عند تطلعات المجتمع الدولي

08:54 م الثلاثاء 17 أغسطس 2021
مستشار الأمن القومي الأمريكي: سنرى إن كانت طالبان مستعدة لتكون عند تطلعات المجتمع الدولي

مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان

وكالات

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستبقى أعينها على طالبان لترى إن كانت مستعدة لأن تكون عند تطلعات المجتمع الدولي، مضيفًا: "سنبقى متيقظين تجاه التهديدات الإرهابية القادمة من أفغانستان وأي دولة أخرى".

وشدد سوليفان، في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، على أن واشنطن تعلم أن طالبان لن تتعاون مع تنظيم داعش الإرهابي.

وبشأن عمليات الإجلاء في مطار كابول، أكد أن طالبان التزمت بأن لا تعترض طريق كل من يتوجه إلى المطار، مشيرًا إلى أنهم على تواصل مع الحركة لضمان الوصول الآمن للأشخاص الذين نسعى لإجلائهم إلى مطار كابول.

وتابع أن القوات الأمريكية تقوم بإجلاء الرعايا الأمريكيين والأفغان ومدنيي بعض الدول الأخرى، مضيفًا أن الرئيس جو بايدن حصل على إيجاز من القيادات العسكرية بشأن تأمين مطار كابل واستئناف عمليات الإجلاء.

وأشار إلى أنه تم تأمين المجال الجوي في أفغانستان واستئناف الحركة الجوية وإجلاء المتعاونين.

جيك سوليفان الأمن القومي الأمريكي المجتمع الدولي أفغانستان تنظيم داعش مطار كابول

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