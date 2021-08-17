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البنتاجون: ما بين 5 و10 آلاف أمريكي قرب كابول

08:51 م الثلاثاء 17 أغسطس 2021
البنتاجون: ما بين 5 و10 آلاف أمريكي قرب كابول

جون كيربي

الولايات المتحدة - (أ.ش.أ)

قال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية " بنتاجون" اليوم الثلاثاء إن هناك ما بين 5 آلاف و10 آلاف أمريكي قرب العاصمة الأفغانية كابول.

وأضاف كيربي في تصريحات صحفية إنه ليس هناك إحصاء دقيق لعدد المواطنين الأمريكيين هناك لكننا على يقين بأنهم يقدرون بالآلاف.

وذكر أن الأمريكيين في كابول لم يعودوا بحاجة لملاذ، حيث وزعت وزارة الخارجية الأمريكية رسالة تنصح فيها الأمريكيين بكيفية الاستعداد والتوجه إلى المطار، ومن ثم يمكنهم التحرك إلى هناك لاتخاذ الإجراءات الخاصة باستقلال رحلاتهم الجوية.

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جون كيربي الولايات المتحدة البنتاجون وزارة الخارجية الأمريكية

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