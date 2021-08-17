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مظاهرات في ألمانيا لتسريع إجلاء المهددين من أفغانستان

08:44 م الثلاثاء 17 أغسطس 2021
مظاهرات في ألمانيا لتسريع إجلاء المهددين من أفغانستان

أرشيفية

برلين - (د ب أ)

تظاهر آلاف الأشخاص في عدة مدن ألمانية اليوم الثلاثاء للمطالبة بإجلاء الأشخاص المهددين من أفغانستان بسرعة وبشكل خال من البيروقراطية.

وحسب المنظمين، فإن أكبر هذه المظاهرات كانت في العاصمة برلين، وحمل المتظاهرون أمام مبنى (رايشستاج) مقر البرلمان الألماني لافتات مكتوب عليها "الجسر الجوي الآن" و"لدينا مكان".

وأفادت الشرطة بأن عدد المشاركين في هذه المظاهرة تجاوز بعد ظهر اليوم العدد المسجل (500 شخص) على نحو ملحوظ حيث وصل إلى 2100 شخص، ولم ترد بعد بيانات نهائية لأعداد المشاركين.

كان تحالف كبير ضم مبادرة "الجسر البحري" دعا إلى تنظيم هذه الاحتجاجات في ثماني مدن ألمانية، وذكر المنظمون أن نحو ألف شخص شاركوا في مظاهرة في مدينة كولونيا، مشيرين إلى أن العدد تجاوز التوقعات بصورة ملحوظة.

مظاهرات في ألمانيا أفغانستان برلين حركة طالبان

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