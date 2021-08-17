عون يدعو المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في معالجة أزماته

بيروت - ( د ب أ)

دعا رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون المجتمع الدولي إلى مساعدة لبنان في معالجة أزماته، معربا عن تقديره للمساعدات الصربية.

وعرض رئيس الجمهورية خلال استقباله وزير خارجية صربيا نيقولا سيلاكوفيتس الذي يزور لبنان حاليا على "الوزير الصربي الظروف التي يمر بها لبنان وسط الأزمات المتراكمة التي طرحت تحديات كبيرة على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية".

وأكد رئيس الجمهورية "حرص لبنان على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة"، معتبرا أن "هذه العلاقات قديمة وتعود إلى أيام حركة عدم الانحياز" وشدد على أن "لبنان يدعو دائماً إلى تحقيق السلام بين الدول والشعوب".

ومن جهته أكدّد الوزير سيلاكوفيتش على وقوف الشعب الصربي إلى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي يجتازها.

ونوّه "بالمواقف التي اتخذها لبنان حيال الأزمات التي تعيشها صربيا، لافتا إلى أن بلاده ملتزمة المسار الاوروبي وتتطلع الى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع المحافظة على سياسة خارجية مستقلة".

ووجه الوزير الصربي "دعوة إلى الرئيس عون لزيارة صربيا والمشاركة في الاحتفالات التي ستقام بمناسبة إنشاء حركة دول عدم الانحياز".