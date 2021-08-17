بوش الابن يطالب بإجلاء خال من البيروقراطية للمعاونين الأفغان

واشنطن - (د ب أ)

طالب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش (الابن) بإجلاء خال من البيروقراطية للمعاونين الأفغان من بلادهم وذلك في أعقاب استيلاء حركة طالبان على السلطة هناك.

وكتب السياسي الجمهوري في بيان أن " الأفغان الأكثر عرضة للخطر حاليا هم أنفسهم هؤلاء الذين كانوا على رأس التقدم في بلادهم".

وأضاف بوش الذي تولى رئاسة أمريكا في الفترة بين 2001 و2009 أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية ولديها الوسائل لمساعدة هؤلاء بدون إبطاء بيروقراطي.

وتابع الرئيس الأسبق الذي غزت القوات الأمريكية أفغانستان في أوائل عهده بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 أن " حكومة الولايات المتحدة مخولة قانونا لإزالة العقبات البيروقراطية التي يواجهها اللاجئون في حال الأزمات الإنسانية العاجلة".