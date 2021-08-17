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عودة أول دفعة من طاقم السفارة الألمانية في كابول إلى برلين

06:41 م الثلاثاء 17 أغسطس 2021
عودة أول دفعة من طاقم السفارة الألمانية في كابول إلى برلين

مطار شونفيلد

برلين - (د ب أ)

وصلت أول دفعة من موظفي السفارة الألمانية في كابول إلى العاصمة الألمانية برلين بعد ظهر اليوم الثلاثاء وذلك بعد إجلائهم من كابول في أعقاب وصول حركة طالبان إلى السلطة.

وحسب معلومات وردت إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن طائرة تابعة لشركة خطوط جوية هبطت وعلى متنها هؤلاء العاملون في المطار الرئيسي للعاصمة الألمانية في شونفيلد.

ألمانيا كابول حركة طالبان شونفيلد

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