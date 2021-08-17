طالبان تتعهد بعفو عام في أفغانستان

كابول- (د ب أ):

ضربت طالبان نغمات تصالحية، خلال المؤتمر الصحفي الأول الذي عقده المسلحون الإسلاميون، بعد سيطرتهم على أفغانستان.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، في تصريحات للصحافة في كابول، إن طالبان ليست معادية لأي شخص.

وتعهد للأفغان بعفو عام يسري أيضا على من عارضوا طالبان، وعلى من عملوا في دعم القوات الأجنبية في البلاد، ومن حاربوا معهم.

ولدى سؤاله عن المدنيين الأبرياء الذين قُتلوا خلال معركة السيطرة على البلاد، قال مجاهد إن مقتلهم كان غير مقصود.

كما تعهد بأن السفارات الأجنبية ومدينة كابول ستكون آمنة، قائلاً إنه لن يتضرر أحد في أفغانستان، وألقى باللوم في الفوضى التي شهدتها كابول في الأيام القليلة الماضية على عدم كفاءة الحكومة السابقة.

وأشار إلى أن حركة طالبان تدافع أيضا عن حقوق المرأة في إطار الشريعة الإسلامية، مضيفا أن المرأة ستتمكن من العمل في مجالات الصحة والتعليم وغيرها من المجالات.

كما أدلى بكلمات مطمئنة لوسائل الإعلام قائلاً إن المنافذ الإعلامية يجب أن تظل محايدة، لكن يجب ألا يتعارض أي محتوى مع القيم الإسلامية.

ووعد مجاهد بأن تكون الحكومة شاملة، قائلا إن الجميع سيكون لهم نصيب بمجرد تشكيل الحكومة.

وأشار إلى أن دخول بيوت السكان محظور على مقاتلي الحركة.