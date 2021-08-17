إيطاليا: إحدى الممتلكات الرئاسية بالقرب من روما تتعرض لحريق متعمد

إيطاليا - (أ ش أ)

أعلنت الشرطة الإيطالية تعرض إحدى الممتلكات الرئاسية بالقرب من روما إلى حريق متعمد اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الشرطة، حسبما أوردت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية، أن عددًا من مفتعلي الحرائق أشعلوا النيران في الجدار الخارجي لمنطقة كاستيلبورزيانو التي عادةً ما يقضي بها الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا عطلته الصيفية، كما أضرمت النيران في عدد من الأشجار والشجيرات بالمنطقة.

وتوجهت أطقم إطفاء الحرائق وحراس الغابات نحو مكان الحريق الذي دمر نحو 20 مترًا من الأراضي، حسبما ذكرت الشرطة.