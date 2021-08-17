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النمسا تمنح أفغانستان مساعدات عاجلة بقيمة 3 ملايين يورو

06:11 م الثلاثاء 17 أغسطس 2021
النمسا تمنح أفغانستان مساعدات عاجلة بقيمة 3 ملايين يورو

وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج

النمسا - (أ ش أ)

أكد الكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا أن الحكومة قررت منح 3 ملايين يورو كمساعدات عاجلة للشعب الأفغاني فى ظل الأزمة الراهنة، وذلك من صندوق الكوارث الخارجية.

وقال شالينبرج في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن ما حدث فى أفغانستان هو كارثة أمنية وذات أبعاد متعددة ومرتبطة بالهجرة غير الشرعية.

وشدد شالينبرج على أهمية المؤتمر الدولي الذي يعقد الأسبوع المقبل لبحث الأزمة على مستوى عالمي وتعزيز قدرات دول الجوار على مواجهة الأزمة واستيعاب الفارين من البلاد .

وطالب شالينبرج حركة طالبان باحترام حقوق الإنسان ووقف أي انتهاكات ضد النساء والأطفال والالتزام بتحسين أوضاع المواطنين فى أفغانستان .

وأشار الوزير إلى استمرار الاتصالات التى تجريها الحكومة لاستعادة 25 مواطنا نمساويا عالقين فى أفغانستان ويرغبون فى مغادرة البلاد بعد تدهور الأوضاع الأمنية، مشددا على ضرورة تعاون الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي في التضامن مع الشعب الأفغاني وتحسين الأوضاع المعيشية وضمان عدم تفاقم المآسي الإنسانية هناك.

هذا المحتوى من

Asha
الكسندر شالينبرج أفغانستان وزير خارجية النمسا حقوق الإنسان

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