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"سانا": مليشيا "قسد" تختطف مدنيين من مخيم الهول

05:44 م الثلاثاء 17 أغسطس 2021
"سانا": مليشيا "قسد" تختطف مدنيين من مخيم الهول

قسد

سوريا - (أ ش أ)

اقتحمت مليشيا "قسد"، اليوم الثلاثاء، مخيم الهول للاجئين شرق مدينة الحسكة وبلدة السوسة بريف دير الزور، واختطفت عددا من المدنيين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن المليشيا اقتحمت القسم الأول من مخيم الهول للاجئين بريف الحسكة الشرقي واختطفت ثلاثة أشخاص داخل المخيم، وذلك بقصد إرهاب آلاف المهجرين المحتجزين في المخيم الواقع بريف الحسكة الشرقي ومحاولة للسيطرة على الأوضاع الأمنية المتردية فيه.

وفي ريف دير الزور الشرقي اقتحمت مجموعات مسلحة من ميليشيا "قسد" حي العاليات في بلدة السوسة بالريف الشرقي واختطفت عددا من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

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مليشيا قسد" مخيم الهول للاجئين سوريا ريف دير الزور

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