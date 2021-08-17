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حمدوك يتلقى دعوة من ولي العهد السعودي للمشاركة في مؤتمر المناخ

04:28 م الثلاثاء 17 أغسطس 2021
حمدوك يتلقى دعوة من ولي العهد السعودي للمشاركة في مؤتمر المناخ

عبد الله حمدوك

الخرطوم - أ ش أ

تلقى الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني، دعوة رسمية من ولي عهد المملكة العربية السعودية، نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، للمشاركة في مؤتمر المناخ بالشرق الأوسط، الذي تستضيفه الرياض في أكتوبر القادم.

وتسلم رئيس الوزراء السوداني الدعوة، خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع السفير على بن حسن آل جعفر سفير المملكة العربية السعودية بالسودان، بحضور المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء.

ونقل السفير السعودي، لرئيس الوزراء السوداني تحيات قيادة المملكة العربية السعودية لحكومة وشعب السودان.

من جانبه، طلب رئيس الوزراء السوداني من السفير السعودي نقل تحياته لشعب وقيادة المملكة العربية السعودية، متمنيا دوام الرخاء والاستقرار للمملكة.

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عبد الله حمدوك مجلس الوزراء السوداني ولي العهد السعودي مؤتمر المناخ محمد بن سلمان

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