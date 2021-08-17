السعودية تمدد صلاحية الإقامة وتأشيرات الخروج والعودة حتى نهاية سبتمبر

الرياض - (د ب أ):

قررت السلطات السعودية اليوم الثلاثاء تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة الخاصة للوافدين الموجودين خارج المملكة، آليًا، ومن دون رسوم، حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، لمواطني الدول المعلق القدوم منها.

وقالت الجوازات السعودية في بيان صحفي اليوم: "إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز، بدأت المديرية العامة للجوازات تمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى 30 سبتمبر المقبل".

ويأتي هذا التمديد، الذي أصدره وزير المالية، في "إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية ، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية".

يشار إلى أن وزارة الداخلية السعودية كانت أوقفت مؤقتا السماح بدخول غير المواطنين والدبلوماسيين وعائلاتهم، القادمين من 20 دولة.

وشملت قائمة الدول"، ومصر ولبنان، والإمارات العربية المتحدة، والأرجنتين، وألمانيا ، والولايات المتحدة الأمريكية، وإندونيسيا، وإيرلندا، وإيطاليا، وباكستان، والبرازيل، والبرتغال، والمملكة المتحدة، وتركيا، وجنوب إفريقيا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا ، والهند، واليابان".