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المفوضية العليا للانتخابات الليبية تعلن جاهزيتها لإجراء انتخابات ديسمبر

03:04 م الثلاثاء 17 أغسطس 2021
المفوضية العليا للانتخابات الليبية تعلن جاهزيتها لإجراء انتخابات ديسمبر

الدكتور عماد السايح

طرابلس - أ ش أ

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية جهوزيتها الكاملة لإجراء الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر القادم.

وأشارت المفوضية - وفقا لما أرودته قناة "218" الليبية اليوم الثلاثاء- إلى أن بدء التسجيل للناخبين المقيمين خارج ليبيا سيبدأ غدا /الأربعاء/.

وقال عماد السايح رئيس مجلس المفوضية إن عملية التسجيل بالخارج تتم عن طريق التواصل المباشر للتأكد من هوية المسجل، مضيفاً إلى أن عملية التصويت الإلكتروني تحتاج بنية تحتية أفضل وأكثر كفاءة من تلك المتوفرة حاليا.

وأضاف السايح أن اجتماع روما تناول العديد من التفاصيل الفنية المتعلقة بقانون الانتخاب والتي سيتم تضمينها في العملية الانتخابية المقبلة.

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