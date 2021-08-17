شكري يبحث مع رئيس وزراء الصومال العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

القاهرة - أ ش أ

بحث وزير الخارجية ⁧سامح شكري‬⁩ اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة مع رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ⁧‫محمد روبلي‬⁩ العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك.

أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".