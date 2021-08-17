شكري يبحث مع رئيس وزراء الصومال العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك
القاهرة - أ ش أ
بحث وزير الخارجية سامح شكري اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة مع رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة محمد روبلي العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك.
أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان