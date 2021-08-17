ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال هايتي إلى 1419 قتيلا و6 آلاف مصاب

بورت أوبرنس - أ ش أ

أعلنت السلطات في هايتي اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد السبت الماضي إلى 1419 قتيلا وستة آلاف مصاب على الأقل.

وذكرت وكالة الحماية المدنية أن أكثر من 13 ألف منزل تهدم جراء الزلزال، مضيفة أن العدد مرشح للارتفاع بشكل كبير، وذلك حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية.

ووقع الزلزال السبت الماضي بقوة 2ر7 درجة على مقياس ريختر على بعد 78 كيلو متر غرب العاصمة بورت أوبرنس فيما استمرت الهزات الارتدادية على المنطقة في اليوم التالي.