الإمارات تدعو إلى تحقيق الاستقرار والأمن في أفغانستان بشكل عاجل

أبوظبي - ( د ب أ):

قالت دولة الإمارات إنها "تتابع عن كثب واهتمام التطورات الأخيرة في أفغانستان"، مشددة على ضرورة تحقيق الاستقرار والأمن في أفغانستان بشكل عاجل.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان اليوم الثلاثاء، عن أملها في أن "تعمل الأطراف الأفغانية على بذل كافة الجهود لإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار والتنمية في أفغانستان، بما يلبي آمال وتطلعات شعبه".