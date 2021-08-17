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الإمارات تدعو إلى تحقيق الاستقرار والأمن في أفغانستان بشكل عاجل

01:24 م الثلاثاء 17 أغسطس 2021
الإمارات تدعو إلى تحقيق الاستقرار والأمن في أفغانستان بشكل عاجل

علم الإمارات

أبوظبي - ( د ب أ):

قالت دولة الإمارات إنها "تتابع عن كثب واهتمام التطورات الأخيرة في أفغانستان"، مشددة على ضرورة تحقيق الاستقرار والأمن في أفغانستان بشكل عاجل.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان اليوم الثلاثاء، عن أملها في أن "تعمل الأطراف الأفغانية على بذل كافة الجهود لإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار والتنمية في أفغانستان، بما يلبي آمال وتطلعات شعبه".

الإمارات أبوظبي أفغانستان وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية

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