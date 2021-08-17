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"الكابوس".. فنانة أفغانية تكشف بـ"الجرافيتي" حجم المخاوف من حكم طالبان

01:22 م الثلاثاء 17 أغسطس 2021
"الكابوس".. فنانة أفغانية تكشف بـ"الجرافيتي" حجم المخاوف من حكم طالبان

Portrait_Shamsia_Hassani

كابول- (بي بي سي):

يعرفها الأفغان كأول فنانة جرافيتي من بلادهم التي مزقتها النزاعات.. إنها شمسية حساني التي لم يفتها التعبير بألوانها عن اللحظات المفصلية التي سبقت الإعلان عن سقوط عاصمة أفغانستان، كابل، في يد مسلحي طالبان.

وقد عكست ذلك في أعمال فنية جديدة تنقل نبض الشارع، وأظهرت في واحد منها فتاة تحمل شمعة في مواجهة مسلح يقف في مساحة الظل والعتمة في صورة تجسد ملامحَ مستقبل قاتم ومظلم، قد يكون بانتظار المرأة الأفغانية تحت حكم طالبان.

وحملت جدارية أخرى رسمتها عنوانَ "الكابوس"، وهي لامرأة تمسك بالبيانو تحت البرقع الأفغاني الذي يغطي كامل جسد المرأة.

وقد التزمت النساء الأفغانيات بالنقاب، الذي يغطي الوجه كله، بعدما فرضته طالبان إبان الفترة الأولى من حكم الحركة المتشددة للبلاد في تسعينيات القرن الماضي.

وكان يمكن أن ينفذ فيهن حكمٌ بالجلد إذا غادرن المنزل بما يخرج عن حدود المألوف، أو بدون مرافقة المحارم من الذكور، كما منعت الفتياتُ من الذهاب إلى المدرسة.

وعلى الرغم من تعهد طالبان علناً بعدما بسطت سيطرتها مجدداً على الأراضي الأفغانية وسقوط العاصمة كابل في قبضتها مع انتهاء الوجود العسكري الأمريكي هناك، بأن تصون المرأة وحقوقها هذه المرة، إلا أن العديد من المنظمات الدولية تعبر عن خشية من عودة طالبان وتأثيراتها على ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ في أفغانستان.

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