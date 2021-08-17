عزل وإغلاق في نيوزيلندا بعد اكتشاف أول إصابة بكوفيد-19 منذ 6 أشهر
وكالات:
أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، فرض إجراءات عزل عام وإغلاق في أنحاء البلاد، الثلاثاء، بعد اكتشاف إصابة جديدة بكوفيد-19 في أوكلاند، كبرى مدن نيوزيلندا.
ويستمر العزل العام 7 أيام في أوكلاند وثلاثة في باقي البلاد، بحسب وكالة "رويترز".
وقالت أرديرن إن السلطات تفترض أن الحالة الجديدة مصابة بالسلالة دلتا، غير أن هذا لم يتأكد بعد.
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