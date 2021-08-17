Masrawy logo white

عزل وإغلاق في نيوزيلندا بعد اكتشاف أول إصابة بكوفيد-19 منذ 6 أشهر

01:08 م الثلاثاء 17 أغسطس 2021
عزل وإغلاق في نيوزيلندا بعد اكتشاف أول إصابة بكوفيد-19 منذ 6 أشهر

رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن

وكالات:

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، فرض إجراءات عزل عام وإغلاق في أنحاء البلاد، الثلاثاء، بعد اكتشاف إصابة جديدة بكوفيد-19 في أوكلاند، كبرى مدن نيوزيلندا.

ويستمر العزل العام 7 أيام في أوكلاند وثلاثة في باقي البلاد، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت أرديرن إن السلطات تفترض أن الحالة الجديدة مصابة بالسلالة دلتا، غير أن هذا لم يتأكد بعد.

جاسيندا أرديرن نيوزيلندا فيروس كورونا لقاح كورونا

الخبر التالى:

اليونان تتعهد بصد المهاجرين القادمين من أفغانستان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
107

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

136

متعافون اليوم

285465

إجمالي الإصابات

16625

إجمالي الوفيات

234250

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| نتيجة الثانوية العامة.. اعرف النتيجة برقم الجلوس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا