عزل وإغلاق في نيوزيلندا بعد اكتشاف أول إصابة بكوفيد-19 منذ 6 أشهر

وكالات:

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، فرض إجراءات عزل عام وإغلاق في أنحاء البلاد، الثلاثاء، بعد اكتشاف إصابة جديدة بكوفيد-19 في أوكلاند، كبرى مدن نيوزيلندا.

ويستمر العزل العام 7 أيام في أوكلاند وثلاثة في باقي البلاد، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت أرديرن إن السلطات تفترض أن الحالة الجديدة مصابة بالسلالة دلتا، غير أن هذا لم يتأكد بعد.