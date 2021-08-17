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القائم بالأعمال الأمريكي: موظفو السفارة الأمريكية مازالوا يعملون في كابول

11:38 ص الثلاثاء 17 أغسطس 2021
القائم بالأعمال الأمريكي: موظفو السفارة الأمريكية مازالوا يعملون في كابول

روس ويلسون

كابول - أ ش أ

أكد القائم بالأعمال الأمريكي روس ويلسون أنه وموظفي السفارة الأمريكية ما زالوا في العاصمة الأفغانية كابول؛ لمساعدة الأمريكيين والأفغان المستضعفين الذين يغادرون البلاد.

وأكد ويلسون -في تغريدة عبر موقع /تويتر/ للتواصل الاجتماعي، اليوم /الثلاثاء/- استمرار التزاماتهم تجاه الشعب الأفغاني، مؤكدا أن السفارة الأمريكية تواصل مشاركتها في أفغانستان.

وتتركز مهمة السفارة الأمريكية الآن فقط على إجلاء الآلاف من الرعايا الأمريكيين والأفغان المستضعفين الذين سيتم نقلهم أيضًا إلى دولة ثالثة أو مباشرة إلى الولايات المتحدة؛ ولكي تتم المهمة بنحو لا تشوبه شائبة، أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بنشر ما يصل إلى 6 آلاف جندي، محذرا طالبان من مواجهة رد سريع في حال شنت أي هجوم.

وأصدر روس ويلسون تنبيهًا يطلب من الناس عدم الذهاب إلى مطار حامد كرزاي الدولي في كابول حتى يتلقوا رسالة إلكترونية من السفارة، ويأتي التحذير بعد يوم من سقوط ثلاثة أشخاص تشبثوا بإطارات طائرة أمريكية.

وكان آلاف الأشخاص المتجمعين في مطار كابول يبحثون عن أي فرصة لصعود أي طائرة من أفغانستان ومن بينهم مئات صعدوا على متن طائرة الليلة الماضية وخرجوا من البلاد.

هذا المحتوى من

كابول روس ويلسون السفارة الأمريكية أفغانستان

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