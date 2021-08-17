Masrawy logo white

هبوط أول طائرة تنقل فرنسيين تم إجلاؤهم من أفغانستان إلى أبوظبي

11:31 ص الثلاثاء 17 أغسطس 2021
هبوط أول طائرة تنقل فرنسيين تم إجلاؤهم من أفغانستان إلى أبوظبي

فلورانس بارلي

باريس- (أ ف ب):

قالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي، الثلاثاء، إن أول طائرة عسكرية فرنسية تنقل فرنسيين تم إجلاؤهم من أفغانستان هبطت الليلة الماضية في أبوظبي، وأضافت أن بلادها تعمل على تسيير مزيد من الرحلات إلى خارج أفغانستان.

واستؤنفت في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء الرحلات الجوية العسكرية لإجلاء الدبلوماسيين والمدنيين، وذلك بعد إخلاء مدرج مطار كابول من الآلاف الذين كانوا يسعون للفرار بعد سيطرة طالبان على العاصمة.

هذا المحتوى من

AFP
فلورانس بارلي وزيرة القوات المسلحة الفرنسية باريس أفغانستان أبوظبي

الخبر التالى:

القائم بالأعمال الأمريكي: موظفو السفارة الأمريكية مازالوا يعملون في كابول

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
107

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

136

متعافون اليوم

285465

إجمالي الإصابات

16625

إجمالي الوفيات

234250

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| نتيجة الثانوية العامة.. اعرف النتيجة برقم الجلوس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا