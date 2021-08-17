هبوط أول طائرة تنقل فرنسيين تم إجلاؤهم من أفغانستان إلى أبوظبي

باريس- (أ ف ب):

قالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي، الثلاثاء، إن أول طائرة عسكرية فرنسية تنقل فرنسيين تم إجلاؤهم من أفغانستان هبطت الليلة الماضية في أبوظبي، وأضافت أن بلادها تعمل على تسيير مزيد من الرحلات إلى خارج أفغانستان.

واستؤنفت في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء الرحلات الجوية العسكرية لإجلاء الدبلوماسيين والمدنيين، وذلك بعد إخلاء مدرج مطار كابول من الآلاف الذين كانوا يسعون للفرار بعد سيطرة طالبان على العاصمة.