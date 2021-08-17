نيوزيلندا ترصد أول حالة إصابة محلية بكورونا منذ 6 أشهر

ولنجتون- (د ب أ):

أبلغت نيوزيلندا عن أول حالة إصابة محلية بكوفيد-19 منذ نحو ستة أشهر، حسبما أعلن مسؤولون صحيون محليون، الثلاثاء.

وبحسب وزارة الصحة النيوزيلندية، تم اكتشاف الحالة في أوكلاند ولا توجد صلة معروفة بالحدود حتى الآن.

وتم الإبلاغ عن آخر حالة إصابة محلية في 28 فبراير. ومنذ ذلك الحين، تم رصد جميع حالات كوفيد 19 في نيوزيلندا على الحدود.

ومن المقرر أن تدلي رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن بكلمة للأمة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وسجلت نيوزيلندا، البالغ عدد سكانها نحو 5 ملايين نسمة، ما مجموعه 2570 حالة إصابة و 26 حالة وفاة حتى الآن.