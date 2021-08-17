Masrawy logo white

نيوزيلندا ترصد أول حالة إصابة محلية بكورونا منذ 6 أشهر

10:24 ص الثلاثاء 17 أغسطس 2021
نيوزيلندا ترصد أول حالة إصابة محلية بكورونا منذ 6 أشهر

فيروس كورونا

ولنجتون- (د ب أ):

أبلغت نيوزيلندا عن أول حالة إصابة محلية بكوفيد-19 منذ نحو ستة أشهر، حسبما أعلن مسؤولون صحيون محليون، الثلاثاء.

وبحسب وزارة الصحة النيوزيلندية، تم اكتشاف الحالة في أوكلاند ولا توجد صلة معروفة بالحدود حتى الآن.

وتم الإبلاغ عن آخر حالة إصابة محلية في 28 فبراير. ومنذ ذلك الحين، تم رصد جميع حالات كوفيد 19 في نيوزيلندا على الحدود.

ومن المقرر أن تدلي رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن بكلمة للأمة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وسجلت نيوزيلندا، البالغ عدد سكانها نحو 5 ملايين نسمة، ما مجموعه 2570 حالة إصابة و 26 حالة وفاة حتى الآن.

فيروس كورونا ولنجتون نيوزيلندا وزارة الصحة النيوزيلندية

الخبر التالى:

بعد سقوط كابول.. بايدن يواجه تصاعدا في ردود الفعل المناهضة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
107

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

136

متعافون اليوم

285465

إجمالي الإصابات

16625

إجمالي الوفيات

234250

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| ​نتيجة الثانوية العامة| اليوم الإعلان الرسمي للنتيجة والأوائل ونسب النجاح "رابط رسمي"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا