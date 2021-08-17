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طالبان تصدر "عفوا عاما" عن موظفي الدولة وتدعوهم لاستئناف العمل

10:21 ص الثلاثاء 17 أغسطس 2021
طالبان تصدر "عفوا عاما" عن موظفي الدولة وتدعوهم لاستئناف العمل

طالبان

كابول- (بي بي سي)

أصدرت حركة طالبان، الثلاثاء، بعد يومين من سيطرتها على كابل، عفوا عاما عن موظفي الدولة، وحثتهم على العودة إلى العمل.

وفي المطار الدولي، استؤنفت الآن رحلات الإجلاء على متن الطائرات العسكرية التي تقل دبلوماسيين ومدنيين آخرين، وذلك بعد تعليق كافة الرحلات الجوية أمس الاثنين بسبب جحافل من الأفغان المستميتين للفرار من أفغانستان والذين حاولوا الوصول إلى الطائرات.

وقال مراسل بي بي سي في كابول إن الشوارع هادئة والعديد من المتاجر مغلقة. ولا يمكن سماع أي موسيقى لا في المقاهي أو حتى في السيارات، وأن النساء ابتعدن عن الشوارع ولم يشاهد سوى عدد قليل منهن، كما غطت صور النساء على لوحات الاعلانات، وذلك بدهنها بالطلاء.

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