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كورونا حول العالم: الإصابات تتخطى 207.8 مليون.. واللقاحات 4.74 مليار

10:10 ص الثلاثاء 17 أغسطس 2021
كورونا حول العالم: الإصابات تتخطى 207.8 مليون.. واللقاحات 4.74 مليار

مصابي كورونا حول العالم

نيويورك- (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 207.8 مليون حتى صباح الثلاثاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 4.74 مليار.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 207 ملايين و 834 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و371 ألف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها حول العالم تجاوز 4.74 مليار جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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